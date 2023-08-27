В Польше массово портят машины с украинскими номерами «Украина.ру»: в Польше вандалы массово портят машины с украинскими номерами

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Злоумышленники в Польше начали массово портить автомобили с украинскими номерами, сообщило издание «Украина.ру». Беженцы все чаще находят свои машины с проколотыми колесами и поцарапанными кузовами. По их словам, в основном погромщики выходят на «охоту» ночью.

Злоумышленники также крадут и выбрасывают номера. Украинцы не могут спасти свои автомобили даже на платных парковках. По словам одного из беженцев, ему прокололи два колеса, которые пришлось менять за свой счет.

Ранее портал WNP со ссылкой на полицию города Гданьск сообщил, что два пьяных украинских беженца устроили погром в одном из хостелов. Им предъявили обвинение в уничтожении чужого имущества. Соответствующая статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Скандал с беженцами разгорелся и в английском Линкольншире, где местные власти закупили 12 домов для украинцев. Жители вышли на протест, когда узнали, что на соответствующие цели было потрачено 1,8 млн фунтов стерлингов. Они считают, что в приоритете должны стоять граждане Великобритании, которые уже давно ждут жилья от государства.

По словам жителей, в городе есть много людей, которые пытаются подняться по «жилищной лестнице» изо всех сил. Власти Линкольншира при этом больше заботятся о беженцах.