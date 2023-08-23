В Британии разгорелся скандал из-за беженцев с Украины DM: жители английского Линкольншира протестуют из-за покупки жилья для украинцев

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители прихода Лангтофт в английском Линкольншире возмутились покупкой местными властями 12 домов для беженцев с Украины и из Афганистана, сообщает Daily Mail. Они выразили протест после того, как узнали, что на приобретение недвижимости местный Совет потратил около 1,8 млн фунтов стерлингов (около 215 млн рублей).

Местные жители считают, что приоритет перед властями имеют те из них, которые ожидают жилье от государства или надеются на улучшение жилищных условий. Так, 74-летняя Лиз Джарман, заявила изданию, что живущим в Лангтофте «не дали ни одного шанса» купить дом в указанном комплексе.

У нас есть люди, которые изо всех сил пытаются подняться по «жилищной лестнице», но, тем не менее, они находят место для беженцев, — пожаловался другой житель прихода.

Среди обитателей Лангтофта однако нашлись и те, кто с пониманием принял решение властей. В частности, 44-летний Лиам Доддс предположил, что жилье купили «отчаявшимся семьям, которые хотят передохнуть», а выделение этой недвижимости — «это самое малое», что можно для них сделать.

Ранее сообщалось, что МВД Чехии разработало законопроект по добровольному возвращению украинских беженцев на родину. Программа предусматривает в том числе покрытие части расходов, связанных с переездом. При этом беженцы смогут воспользоваться программой всего один раз. Если в будущем украинцы захотят вернуться жить в Чехию, они сначала должны будут вернуть половину суммы предоставленной помощи.