Суд на Украине обязал возбудить дело против нового министра обороны ВАКС Украины обязал антикоррупционный комитет возбудить дело против Умерова

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело в отношении Рустема Умерова, назначенного новым министром обороны страны, сообщает издание «Комментарии». По его данным, такое постановление было вынесено по причине превышения Умеровым должностных полномочий в бытность главой Фонда государственного имущества.

По информации издания, Умеров на посту главы Фонда госимущества вместе со своим заместителем продавал фирмам, связанным с компанией «Центрэнерго», электроэнергию по цене ниже рыночной. Для того чтобы скрыть свои действия, Умеров препятствовал созыву наблюдательного совета компании, который намеревался обсудить тему возможных хищений и вынести ее на рассмотрение кабмина Украины.

Заявление о совершении уголовных правонарушений содержит обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений, и такие обстоятельства <...> требуют проверки средствами уголовного процесса. <...> Обязать уполномоченное лицо НАБУ внести сведения в ЕРДР о совершении уголовного преступления и начать досудебное расследование, — говорится в решении суда, которое цитируют «Комментарии».

Ранее издание «Украинские новости» сообщало о том, что в отношении руководства Фонда государственного имущества было возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что полиция провела по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля проверку «по незаконности увольнения независимых членов наблюдательного совета ПАО „Центрэнерго“». В результате было зарегистрировано уголовное производство «по факту грубого нарушения законодательства о труде».