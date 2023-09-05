СМИ узнали об уголовном деле против Фонда госимущества Украины «Украинские новости»: уголовное дело завели против Фонда госимущества Украины

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency|Global Look Press

На Украине возбудили уголовное дело в отношении руководства Фонда государственного имущества, сообщает издание «Украинские новости». Руководителем фонда является Рустем Умеров, которого, как ранее сообщалось, планируют назначить новым министром обороны страны.

В отношении руководства Фонда государственного имущества Украины возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в письме Национальной полиции Украины. <...> На 4 сентября 2023 года руководителем ФГИУ является Рустем Умеров, а его заместителем — Александр Федоришин, — говорится в материале издания.

Там также сообщается, что полиция провела по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля проверку «по незаконности увольнения независимых членов наблюдательного совета ПАО „Центрэнерго“». В результате было зарегистрировано уголовное производство «по факту грубого нарушения законодательства о труде». Издание уточняет, что речь идет об увольнении Валерия Безлепкина и Валерия Щекатурова.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министру обороны Украины Алексею Резникову нужно покинуть свой пост, так как ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». По словам украинского лидера, должность Резникова должен занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров.