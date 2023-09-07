«Посадили на кукан»: политолог объяснил уголовное дело против Умерова Политолог Скачко: дело против Умерова нужно, чтобы сделать его покорным воле США

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Рустем Умеров

Одной рукой США назначили Рустема Умерова министром обороны Украины, а другой возбудили против него уголовное дело, сказал NEWS.ru политолог и журналист Владимир Скачко. По его мнению, решение Высшего антикоррупционного суда Украины о возбуждении дела против экс-главы Фонда госимущества принято, чтобы приструнить Умерова.

США назначили себе нужного чиновника, но для того, чтобы он был еще покорнее и безропотнее, так называемая антикоррупционная вертикаль на Украине, подчиненная только Штатам, на всякий случай возбудила уголовное дело. Это дополнительный крючок. Это кукан, на который подсадили господина Умерова, — заявил Скачко.

По словам политолога, в украинском истеблишменте на сегодня не осталось функционеров, на которых бы не были заведены уголовные дела.

Все украинские верхи с точки зрения американского законодательства живут по принципу «если вы не под следствием — это не ваша заслуга, а наша недоработка». Как Зеленского держат на кукане, так и Умерова. Просто Зеленский — президент, и пока еще против него не возбуждают уголовных дел, — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело в отношении Рустема Умерова, назначенного новым министром обороны страны. По данным газеты «Коммерсант», такое постановление было вынесено по причине превышения Умеровым должностных полномочий в бытность главой Фонда государственного имущества.