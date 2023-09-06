«Ничего не добился»: украинский режиссер попрощался с Резниковым Режиссер Лопатенок обвинил бывшего министра обороны Украины в отмывании денег

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Резников

Украинский режиссер Игорь Лопатенок посвятил уходу министра обороны страны Алексея Резникова новый пост в социальной сети Twitter (X). Он подчеркнул, что на бывшем главе ведомства лежит ответственность за «сотни тысяч жертв» среди его соотечественников. Также он обвинил министра в отмывании денег за счет западной военной помощи. Режиссер отметил, что после ухода с должности главы оборонного ведомства Резников будет «наслаждаться жизнью» в Великобритании, где он может стать послом.

Попрощайтесь с человеком, который ничего не добился, отмыл много денег благодаря финансовой помощи Запада, несет ответственность вместе с Зеленским за принесение в жертву сотен тысяч моих соотечественников, — написал Лопатенок.

Депутаты Верховной рады Украины ранее поддержали отставку Алексея Резникова с должности министра обороны страны. В голосовании участвовали 327 парламентариев.

Новым главой ведомства может стать глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров. В офисе президента Украины объяснили, что выбор политика крымско-татарского происхождения станет «бескомпромиссным сигналом» Москве о планах Киева по ситуации с Крымом. Снятие Резникова в офисе главы государства объяснили необходимостью в перезагрузке доверия общества к армии.