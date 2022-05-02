Полиция Армении заявила, что разблокировала все перекрёстки в Ереване

Участники объединённого митинга оппозиции в Ереване. Митингующие в центре Еревана перегородили дорогу мусорными баками / Фото Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Полиция Армении заявила, что разблокировала все перекрёстки в Ереване, которые ранее были перекрыты оппозиционными активистами в ходе массовых протестов в столице страны, передаёт ТАСС со ссылкой на силовое ведомство Армении. 1 мая участники оппозиционной акции в Ереване начали блокировать улицы и устанавливать палатки на площади Франции в центре города.

Полиция открыла все тридцать перекрестков, которые заблокировали граждане с утра. В настоящий момент движение в улицах Еревана возобновлено, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что митингующие 1 мая не расходились и ожидали 18:30 по местному времени, когда должна начаться бессрочная забастовка. Люди требуют отставки главы правительства Армении Никола Пашиняна. Оппозиция Армении запланировала на 2 мая масштабные акции неповиновения.

Ранее оппозиция заявляла, что планирует разбить палатки и переночевать на площади Франции. Организаторы указывали, что все действия будут в рамках закона, и призвали граждан не поддаваться провокациям.

Сообщается, что полицейские уже задержали 125 участников акций протеста оппозиции. Депутат парламента от Республиканской партии Армении Тигран Абрамян заявил, что правоохранительные органы действуют силой, поскольку получили политический заказ. Он заверил, что оппозицию это не остановит.