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Показ первого турецкого вертолётного двигателя обернулся конфузом

14:59, 06 декабря 2020 13
Фото: tei.com.tr

Церемония презентации первого вертолётного двигателя турецкого производства TS-1400 завершилась неудачей. За мероприятием из своей резиденции наблюдал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по видеосвязи.

Двигатель создало государственное моторостроительное предприятие TEI, где и прошла презентация. После приветственного слова главы государства с агрегата сняли покров и гендиректор TEI Махмут Акшит дал команду запуска, однако дежурная смена сообщила, что он не работает.

Официальная Анкара заявила, что конфуз на церемонии является актом саботажа.

Мы не позволим саботировать церемонию, — цитирует Акшита OdaTV.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о производстве одним из предприятий государственной корпорации стрелкового оружия. Руководитель отметил, что Роскосмос производит не только ракетно-космическую технику, но и энергетическое оборудование, медицинскую технику, легкорельсовый транспорт, лифтовое оборудование.

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