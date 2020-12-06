Показ первого турецкого вертолётного двигателя обернулся конфузом

Церемония презентации первого вертолётного двигателя турецкого производства TS-1400 завершилась неудачей. За мероприятием из своей резиденции наблюдал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по видеосвязи.
Двигатель создало государственное моторостроительное предприятие TEI, где и прошла презентация. После приветственного слова главы государства с агрегата сняли покров и гендиректор TEI Махмут Акшит дал команду запуска, однако дежурная смена сообщила, что он не работает.
Официальная Анкара заявила, что конфуз на церемонии является актом саботажа.
Мы не позволим саботировать церемонию, — цитирует Акшита OdaTV.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о производстве одним из предприятий государственной корпорации стрелкового оружия. Руководитель отметил, что Роскосмос производит не только ракетно-космическую технику, но и энергетическое оборудование, медицинскую технику, легкорельсовый транспорт, лифтовое оборудование.