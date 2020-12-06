Показ первого турецкого вертолётного двигателя обернулся конфузом

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В Мексике наблюдается ухудшение ситуации с COVID-19, в связи с этим населению страны в 2020 году необходимо воздержаться от празднования Рождества, заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Соответствующее заявление было сделано 4 декабря во время обращения президента к гражданам. Так, глава государства призвал население страны «действовать с полной ответственностью в течение декабря». Известно, что в это время...