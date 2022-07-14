«Пойдет на пользу»: политолог о членстве Турции и Египта в БРИКС Политолог Светов заявил, что вступление Турции и Египта пойдет на пользу БРИКС

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Вступление Турции, Египта и Саудовской Аравии в БРИКС пойдет всем на пользу, однако расширение организации займет немало времени, предупредил политолог Юрий Светов. Он напомнил, что страны — участницы блока выступают за равноправие и суверенитет всех государств, пишет «360».

Можно только приветствовать это, потому что БРИКС объявил о себе как об экономическом союзе. Главное, чего они добиваются, — суверенность всех государств, равное право их на действия, они противники санкций и ограничений, — добавил Светов.

Вместе с этим политолог подчеркнул, что Иран уже подал заявку на вступление в БРИКС, а также обсуждается участие Аргентины в союзе. Светов напомнил, что арабская страна находится под воздействием американских санкций, Иран хочет вернуться к шестистороннему соглашению по сотрудничеству в ядерной области, поэтому он будет осторожен в своих действиях.

Думаю, его заявление по поводу БРИКС в какой-то мере подталкивает американцев быстрее восстановить это соглашение, — резюмировал он.

Ранее президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд заявила, что Каир, Анкара и Эр-Рияд планируют подать заявки на вступление в БРИКС. Приём этих стран в объединение не займёт много времени, отметила глава БРИКС. Обсуждение и возможное решение о вступлении некоторых государств из пятёрки, куда входят Аргентина, Иран, Египет, Турция и Саудовская Аравия, можно ждать уже на следующем саммите.