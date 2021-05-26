Почти тонну кокаина выбросило на пляжи Британии

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Британские прохожие обнаружили почти тонну кокаина на двух пляжах графства Восточный Сассекс. Об этом сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) на официальном сайте.

NCA начало расследование после обнаружения почти тонны вещества, предположительно, кокаина, в двух местах на берегу Восточного Сассекса, — говорится в сообщении.

Пакеты с наркотиком были прикреплены к спасательным жилетам. Приблизительная стоимость запрещённых веществ составляет 80 млн фунтов стерлингов. В ведомстве подчеркнули, что экспертиза ряда образцов показала, что это кокаин. Уточняется, что общий вес наркотиков составил 960 килограммов. Запрещённые вещества могли быть отправлены в Британию из Южной Америки. Вероятно, к расследованию могут быть привлечены международные партнёры, отметили в агентстве.

Ранее силовики в Испании задержали наркоторговцев с двумя тоннами кокаина. Полицейские «охотились» за злоумышленниками больше одного года. Всего в руки полиции попали 12 человек. Им предъявлено обвинение.