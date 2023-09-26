Почему Лавров обвинил в хамстве главу МИД Финляндии: что сказала Валтонен Лавров считает заявления Финляндии об антироссийских санкциях хамскими

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Финляндия уничтожила свой нейтральный статус. Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Туниса Набилем Аммаром. Что возмутило главу МИД РФ, почему он назвал поведение Хельсинки хамским?

Что сказала глава МИД Финляндии Элина Валтонен

25 сентября министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью The Washington Post отметила, что санкции, которые западные страны вводят в отношении России, вредят обычным российским гражданам.

«Да, санкции действительно вредят обычным людям. <...> Но я не думаю, что у нас есть выбор», — заявила она.

Валтонен обратила внимание, что Россия и ее граждане понимают, что за ситуацию на Украине «нужно платить», и для Финляндии очень важно показать это. Она добавила, что если бы страны Запада перестали помогать Киеву, то, «возможно, Украины бы не было». При этом Москва, по мнению политика, напротив, стала бы очень сильной, что невыгодно Финляндии и ее союзникам.

Глава внешнеполитического ведомства Элина Валтонен также подчеркнула в интервью, что на Западе надеются: после окончания спецоперации «Россия откроется для гражданского общества».

Почему Лавров обвинил МИД Финляндии в хамстве

Сергей Лавров подчеркнул, что заявление Валтонен о западных санкциях, которые вредят обычным россиянам, является хамским.

«Заявление абсолютно хамское. Еще раз подчеркну: Финляндия семимильными шагами выдвигается в передовики в рамках антироссийской, русофобской, расистской кампании Запада», — сказал дипломат.

По мнению главы МИД РФ, сейчас Хельсинки растоптали свой нейтральный статус, которого придерживались ранее. До этого момента западные страны объясняли введение запретов тем, что это может изменить политику того или иного государства и якобы они не хотят нанести вред обычным гражданам.

«Сейчас госпожа Валтонен — видимо, она еще не опытна — высказалась напрямую, для чего эти санкции вводят, — чтобы сделать больно простым людям. И, как она сказала, для ведения такой войны нужно платить цену народу российскому. Значит, она хочет народ российский поднять против его собственного правительства», — отметил Лавров.

Что говорят эксперты о действиях Финляндии

Политолог Марат Баширов считает, что сейчас простые жители Финляндии страдают из-за того, что руководство страны приняло решение о вступлении в НАТО.

«В западной Европе, в том числе в Финляндии, видно, что есть элита. Это элита, которая коррумпированная, это продажная элита, она находится на службе у США. А есть народ, который страдает. Но это не означает, что элита из-за страданий народа поменяет свое мнение», — сказал эксперт.

Баширов уверен, что Финляндия всегда была ориентирована на Запад. Но вступление в НАТО лишило местных жителей дешевой электроэнергии из России.

Политолог Юрий Светов обратил внимание, что Европе потребовалось много времени, чтобы признать: санкции направлены именно против обычных граждан.

«Каждый пакет санкций принимался, и к нему в дополнение подчеркивалось, что санкции носят целевой характер, и прикладывались списки, против кого персонально вводились санкции. А теперь честно признали, что все списки для отвода глаз, а направлены они против всех граждан России», — пояснил он.

Также Светов подчеркнул, что, сказанное Валтонен в интервью The Washington Post говорит о несамостоятельности Хельсинки.

«Финляндия говорит о том, что ей невыгодна сильная Россия. 80 лет было выгодно выстраивать отношения, а теперь невыгодно. Им нужна слабая Россия. Ну, Россия слабой не будет, а как вы будете, непонятно», — заявил политолог в беседе с RT.

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