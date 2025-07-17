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17 июля 2025 в 17:49

В МИД России высказались о третьем раунде переговоров с Украиной

Захарова: Россия готова провести третий раунд переговоров, но Киев не дал сигнал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия готова провести третий раунд переговоров с Украиной в Стамбуле, однако Киев не давал сигналов о своей готовности участвовать в них, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru в ходе брифинга. По ее словам, Москва рассчитывает на продолжение переговорного процесса с украинской стороной.

О сигналах мне ничего не известно. Могу сказать, что российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда. Рассчитываем, что Киев также будет действовать в духе достигнутых договоренностей и продолжит переговорный процесс, – заявила Захарова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ШОС в Пекине обратил внимание на то, что Киев нигде не упоминает третий раунд российского-украинских переговоров, которые Москва предложила провести после 22 июня. Он напомнил, что у Украины меняется и состав делегации. В частности, бывший министр обороны Украины Рустем Умеров может быть отправлен в США в качестве посла.

Лавров также выразил недоумение позицией Киева, отметив, что даже западные союзники Украины не комментируют российское предложение о возобновлении диалога.

Мария Захарова
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Сергей Лавров
переговоры
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М. Розен
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