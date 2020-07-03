Пхеньян отказался от переговоров с Вашингтоном

https://static.news.ru/photo/eb12b5fe-bdc6-11ea-b5df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pyeongyang Press Corps/Global Look Press

Власти Северной Кореи не нуждаются в диалоге в США. Об этом заявила первый замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи на фоне сообщений о возможных переговорах между Пхеньяном и Вашингтоном.

Нет необходимости сидеть за одним столом с США, считающими корейско-американский диалог лишь инструментом для урегулирования своего политического кризиса, — цитирует дипломата Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Цой Сон Хи добавила, что Пхеньян располагает «стратегическим набором мер» для реагирования на угрозы со стороны США. О каких именно мерах идёт речь, она не уточнила.

Ранее NEWS.ru писал, что в КНДР потеряли надежду на улучшение отношений со Штатами. По словам главы МИД Северной Кореи Ли Сон Гвон, страна остаётся целью «военных угроз» США, несмотря на стремление «открыть новую совместную эру мира и процветания».