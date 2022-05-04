Песков: договорённостей о встрече Путина и папы римского нет Песков заявил об отсутствии договорённостей о встрече Путина с папой римским

Папа Римский Франциск / Фото Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии каких-либо договорённостей о встрече Владимира Путина с папой римским Франциском. По его словам, которые приводит РИА Новости, никаких инициатив по этому вопросу озвучено не было. Песков не стал давать оценку необходимости такой встречи.

Подобные инициативы направляются по линии дипломатических служб. Каких-либо договорённостей о встречах нет, и они не достигались, — сказал Песков.

3 мая Франциск рассказал, что запросил проведение встречи с Путиным, чтобы в том числе обсудить урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что российская сторона пока не ответила на просьбу.

Ранее митрополит Волоколамский Иларион заявил, что обстоятельства двух прошедших месяцев стали причиной отмены встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским. Священнослужитель отметил, что перенос даты мероприятия связан со сложностями, которые могли бы возникнуть при его организации.

Иларион подчеркнул, что это касается безопасности, логистики и освещения события в СМИ. Встреча главы РПЦ с понтификом должна была состояться этим летом в Иерусалиме.