Папа римский попросил о встрече с Путиным для обсуждения Украины

Папа римский Франциск / Фото Global Look Press

Папа римский Франциск рассказал, что запросил проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы в том числе обсудить урегулирование ситуации на Украине. В интервью изданию Corriere della Sera он заявил, что российская сторона до сих пор не ответила на просьбу.

Я попросил [госсекретаря Ватикана] кардинала Паролина передать Путину сообщение о том, что я готов поехать в Москву. Конечно, нужно было, чтобы кремлёвский лидер предоставил несколько окон. Ответа мы ещё не получили и продолжаем настаивать, даже если я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас, — сказал он.

Ранее госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что понтифик хочет посетить с апостольской поездкой Украину, но по его мнению, это стоит сделать тогда, когда это будет способствовать реальному улучшению положения в стране. Паролин также подчеркнул, что Ватикан «по-прежнему готов содействовать любым переговорам между сторонами, которые могли бы положить конец» конфликту и «защитить жизнь гражданских лиц, находящихся в зонах боевых действий, в том числе и через гуманитарные коридоры».

До этого митрополит Волоколамский Иларион заявил, что обстоятельства двух прошедших месяцев стали причиной отмены встречи патриарха Кирилла с папой римским Франциском. Священнослужитель отметил, что перенос даты мероприятия связан со сложностями, которые могли бы возникнуть при организации встречи. Иларион подчеркнул, что это касается безопасности, логистики и освещения события в СМИ. Встреча главы РПЦ с понтификом должна была состояться этим летом в Иерусалиме.