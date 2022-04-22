В РПЦ объяснили отмену встречи папы Франциска и патриарха Кирилла

Обстоятельства двух прошедших месяцев стали причиной отмены встречи патриарха Кирилла с папой римским Франциском, заявил митрополит Волоколамский Иларион. Священнослужитель отметил, что перенос даты мероприятия связан со сложностями, которые могли бы возникнуть при организации встречи. Иларион отметил, что это касается безопасности, логистики и освещения события в СМИ. Напомним, что встреча главы РПЦ с понтификом должна была состояться этим летом в Иерусалиме, пишет РИА Новости.

События двух последних месяцев заставили внести коррективы в планы и отложить встречу (патриарха Кирилла и папы Франциска). Слишком много возникло бы именно сейчас сложностей при её подготовке. Это касается и безопасности, и логистики, и освещения встречи в публичном пространстве, — сказано в сообщении.

Иларион добавил, что обе стороны будут ждать «более благоприятного времени» для проведения встречи. Митрополит подчеркнул, что «недавнее общение» папы с патриархом в онлайн режиме было «очень тёплым и сердечным».

Ранее сообщалось, что папа римский выразил сожаление об отмене встречи с патриархом Московским. По его словам, которые передаёт аргентинское издание La Nacion, причиной тому стали дипломатические проблемы. Папа римский подчеркнул, что отношения священнослужителей «очень хорошие». Он также отметил, что в Ватикане продвигают политику плодотворного диалога между разными религиями. По его мнению, «согласие важнее конфликта».