Ватикан не увидел смысла в визите папы в Киев

Папа римский Франциск / Фото ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил в интервью газете La Stampa, что папа римский Франциск хочет посетить с апостольской поездкой Украину, но по его мнению, это стоит сделать тогда, когда это будет способствовать реальному улучшению положения в стране. Он также отметил, что организация встречи понтифика и патриарха Московского и всея Руси Кирилла приостановлена до тех пор, пока сложившаяся ситуация «не получит положительного развития».

Подготовка достигла хорошей стадии. Однако, как заявил сам святой отец <...>, было сочтено целесообразным отменить [встречу], поскольку это могло бы вызвать большую путаницу. Я полагаю, что до тех пор, пока текущая ситуация не получит положительного развития, [организация встречи] будет приостановлена, — заявил он.

Паролин также подчеркнул, что Ватикан «по-прежнему готов содействовать любым переговорам между сторонами, которые могли бы положить конец» конфликту и «защитить жизнь гражданских лиц, находящихся в зонах боевых действий, в том числе и через гуманитарные коридоры».

Он отметил, что Франциск не отказался от желания «совершить апостольскую поездку на Украину, но её реализация обусловлена возможностью способствовать реальному улучшению положения в стране».

Как он сам объяснял, поездка не имела бы смысла, если бы на следующий день конфликт возобновился, — добавил кардинал.

Обстоятельства двух прошедших месяцев стали причиной отмены встречи патриарха Кирилла с папой римским Франциском, заявил митрополит Волоколамский Иларион. Священнослужитель отметил, что перенос даты мероприятия связан со сложностями, которые могли бы возникнуть при организации встречи. Иларион отметил, что это касается безопасности, логистики и освещения события в СМИ. Встреча главы РПЦ с понтификом должна была состояться этим летом в Иерусалиме.