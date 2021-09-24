Песков высказался о возможных санкциях США против России

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Россия, как и большинство стран мира, предпочитает внимательно следить за шагами боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане и тем, как они выполняют свои обещания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Россия приглашать представителей новых афганских властей в Москву, передаёт ТАСС.

Мы предпочитаем самым внимательным образом наблюдать за тем, что делают талибы в Афганистане, какую окончательную структуру примет система власти в этой стране, — сказал Песков. 16 августа «Талибан» захватил весь...