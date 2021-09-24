Песков высказался о возможных санкциях США против России
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
12:40, 24 сентября 2021
Дмитрий ПесковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Принятие США новых санкций против России перечеркнуло бы «дух Женевы» и надежды на восстановление диалога между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Подобным образом он прокомментировал решение палаты представителей Конгресса США одобрить оборонный бюджет, включающий новые ограничительные меры против Москвы.
По мнению Пескова, принятие Белым домом новых антироссийских санкций стало бы наихудшим вариантом развития отношений двух государств.
Этому законопроекту предстоит пройти ещё несколько итераций, и дальше будет вопрос, прислушается ли администрация к этим рекомендациям относительно санкций, — подытожил представитель Кремля.
Ранее палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. За принятие документа проголосовали 316 конгрессменов, против — 113.
Он содержит, в частности, поправки о расширении ограничений против суверенного долга РФ и о возможности введения персональных санкций против официальных лиц в РФ. Ввести санкции президент США сможет не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия законопроекта.