29 марта 2026 в 05:36

Песков высказал мнение Кремля о будущих встречах парламентариев из РФ и США

Дмитрий Песков
Кремль рассчитывает на продолжение контактов между российскими и американскими парламентариями, рассказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Визит депутатов из РФ в США уже завершился, и в Москве ждут новых встреч.

Мы надеемся, что за этими контактами последуют новые, может быть, более содержательны, — заявил Песков.

Ранее член Госдумы Михаил Делягин заявил, что российская делегация в США получила от американских конгрессменов подарки — носки с портретом президента Дональда Трампа. Парламентарии также приняли в дар открытку, посвященную советско-американской космической программе «Союз — Аполлон».

Кроме того, в пресс-службе посольства России в Вашингтоне заявили, что визит российских парламентариев в Соединенные Штаты представляет собой важный этап на пути к восстановлению двусторонних отношений. В дипмиссии подчеркнули, что поездка имеет большое значение для возобновления межпарламентского диалога.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отмечал, что делегация российского парламента направила приглашение своим американским коллегам принять участие в торжественных мероприятиях в Москве, приуроченных ко Дню Победы. Он заявил, что между странами существует много общего.

