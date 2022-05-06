Песков: Россия продолжает диалог с Израилем после слов Лаврова о евреях

Сергей Лавров / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает «дружественный диалог» с Израилем, несмотря на высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях, пишет ТАСС. Песков подчеркнул, что президент Владимир Путин вместе израильским премьером Нафтали Беннетом условились о сохранении контактов. Ранее Лавров предположил, что глава фашистской Германии Адольф Гитлер мог иметь еврейскую кровь.

Мы продолжаем наш доверительный, дружественный диалог с израильскими друзьями. Президент (Путин — News.ru) на связи с господином (Беннетом — News.ru) они условились о продолжении контактов, — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе телефонного разговора извинился перед Беннетом за слова Лаврова о евреях. Канцелярия израильского премьера в Twitter сообщила, что Беннет принял извинения и поблагодарил Путина за пояснение ситуации.

До этого Лавров в ходе интервью итальянскому телевидению на вопрос о том, как на Украине возможна нацификация, если в жилах Зеленского течёт еврейская кровь, заявил, что «мудрый еврейский народ говорит, что самые большие антисемиты — сами евреи», и предположил, что Гитлер мог иметь еврейскую кровь.