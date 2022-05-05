Путин извинился перед Беннетом за слова Лаврова о евреях и Гитлере

Нафтали Беннет / Фото Amos Ben Gershom/Israel Gpo/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом за слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что у канцлера Третьего Рейха Адольфа Гитлера, предположительно, были еврейские корни. Канцелярия израильского премьера в Twitter сообщила, что Беннет принял извинения и поблагодарил Путина за пояснение ситуации.

Они обсудили высказывания главы МИД РФ Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина на высказывания Лаврова и поблагодарил за прояснения позиции по поводу еврейского народа и памяти Холокоста, — говорится в сообщении.

Ранее Кремль сообщил, что Путин обсудил с Беннетом обсудили ситуацию на Украине, в частности эвакуацию мирных жителей на мариупольском заводе «Азовсталь». Также лидеры обменялись мнениями касательно предстоящего 9 мая, Холокоста и роли советских солдат в итогах Второй мировой войны.

Ранее Лавров в ходе интервью итальянскому телевидению на вопрос о том, как на Украине возможна нацификация, если в жилах Зеленского течёт еврейская кровь, заявил, что «мудрый еврейский народ говорит, что самые большие антисемиты — сами евреи», и предположил, что Гитлер мог иметь еврейскую кровь.

Его высказывание вызвало широкий общественный резонанс, после чего российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД страны для разъяснительной беседы. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал не использовать трагедию холокоста в политических целях, а министр иностранных дел страны Яир Лапид назвал высказывание российского коллеги «ужасной исторической ошибкой» и потребовал извинений.