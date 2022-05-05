Путин и Беннет обсудили гумкоридоры на «Азовстали» и Холокост

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Нафтали Беннет провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили гумкоридоры на мариупольском заводе «Азовсталь», эвакуацию мирных жителей под эгидой ООН и МККК, сообщает Кремль в Telegram-канале. Также стороны в преддверии 9 мая обсудили события Второй мировой войны, значение Холокоста и роль советских солдат в итогах войны.

Особое внимание уделено гуманитарным аспектам, в том числе осуществлённой во взаимодействии с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста эвакуации с территории завода «Азовсталь» мирных жителей, удерживавшихся боевиками националистических формирований, — говорится в сообщении Кремля.

Путин отметил, что российские военные по-прежнему готовы обеспечивать безопасный мирных жителей. Он отметил, что киевские власти должны приказать остающимся в катакомбах «Азовстали» боевикам сложить оружие.

Также лидеры стран подчеркнули особое значение 9 мая для народов России и Израиля, которые «бережно хранят историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста»

Из 6 млн евреев, замученных в гетто и концлагерях, убитых нацистами в ходе карательных операций, 40% были гражданами СССР, и просил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия. Нафтали Беннет в свою очередь отметил решающий вклад Красной армии в победу над нацизмом, — говорится в сообщении.

Ранее главный раввин России Берл Лазар назвал шокирующими заявления главы МИД Сергея Лаврова о евреях и лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере, сообщает Jewish Telegraphic Agency. Он призвал министра принести извинения и счёл неуместными какие-либо сравнения между холокостом и событиями на Украине.

Лавров в ходе интервью итальянскому телевидению на вопрос о том, как на Украине возможна нацификация, если в жилах Зеленского течёт еврейская кровь, заявил, что «мудрый еврейский народ говорит, что самые большие антисемиты — сами евреи», и предположил, что Гитлер мог иметь еврейскую кровь.