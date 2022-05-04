Главный раввин России призвал Сергея Лаврова извиниться за слова о евреях

Берл Лазар / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Главный раввин России Берл Лазар назвал шокирующими заявления главы МИДа Сергея Лаврова о евреях и лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере, сообщает Jewish Telegraphic Agency. Он призвал министра принести за них извинения и назвал неуместными какие-либо сравнения между холокостом и событиями на Украине.

Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку, — пояснил раввин.

Ранее Лавров в ходе интервью итальянскому телевидению на вопрос о том, как на Украине возможна «нацификация», если в жилах Зеленского течёт еврейская кровь, заявил, что «мудрый еврейский народ говорит, что самые большие антисемиты — сами евреи», и предположил, что Гитлер мог иметь еврейскую кровь.