Главный раввин России Берл Лазар назвал шокирующими заявления главы МИДа Сергея Лаврова о евреях и лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере, сообщает Jewish Telegraphic Agency. Он призвал министра принести за них извинения и назвал  неуместными какие-либо сравнения между холокостом и событиями на Украине.

Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку, — пояснил раввин.

Ранее Лавров в ходе интервью итальянскому телевидению на вопрос о том, как на Украине возможна «нацификация», если в жилах Зеленского течёт еврейская кровь, заявил, что «мудрый еврейский народ говорит, что самые большие антисемиты — сами евреи», и предположил, что Гитлер мог иметь еврейскую кровь.

Его высказывание вызвало широкий общественный резонанс, после чего российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД страны для разъяснительной беседы. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал не использовать трагедию холокоста в политических целях, а министр иностранных дел страны Яир Лапид назвал высказывание российского коллеги «ужасной исторической ошибкой» и потребовал извинений.