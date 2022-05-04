Песков объяснил, почему Шойгу не отвечает на звонки из Пентагона Песков: целесообразность разговора между МО России и США определяется российскими военными

Сергей Шойгу / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Целесообразность общения между Москвой и Вашингтоном по вопросам военного характера определяется Минобороны РФ, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. В Пентагоне ранее заявили о попытке связаться с министром обороны России Сергеем Шойгу, однако «российская сторона не особо интересуется этим разговором».

Это вопрос целесообразности, которая определяется нашими военными. По деталям нужно обращаться именно к ним, — сказал представитель Кремля.

Песков также заявил, что Кремль просчитывает самые разные варианты сути западных санкций и ответа на них. По его словам, европейцы и американцы также платят большую цену за попытки нанести ущерб России.

Ранее председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 не станет камнем преткновения для расширения военного присутствия Альянса на востоке Европы. Он заявил, что пытался связаться с главой Генштаба Вооружённых сил России Валерием Герасимовым, однако ему не удалось это сделать.