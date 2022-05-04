Песков заявил, что Европа и США платят большую цену за ущерб России

Фото Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль просчитывает самые разные варианты западных санкций и ответы на них. По его словам, которые приводит РИА Новости, европейцы и американцы платят большую цену за попытки нанести ущерб России.

Стоимость этих санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день, — отметил он.

По словам Пескова, если говорить о санкционных устремлениях США, Европы и других стран, это оружие обоюдоострое.

Ранее руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов предположил, что Евросоюз может не успеть ввести новые ограничительные меры из-за принятого в России запрета на поставки продукции и сырья недружественным странам. Он также подчеркнул, что прекращение поставок сырья в ЕС, США и Великобританию может неблагоприятно сказаться на стоимости акций российских экспортёров.

Антонов также предположил, что власти знают, куда экспортировать высвобожденное сырьё. Но «Газпрому» в случае остановки экспорта газа в Европу в ближайшие годы трудно будет найти других покупателей.

Экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин выразил мнение, что в случае снижения потребления российского газа в Европе о полном прекращении поставок речи не идёт. Тем не менее перенаправить невостребованные объёмы поставок в другие страны быстро не получится. В таком случае потери для России будут заметны в долгосрочной перспективе, заключил он.