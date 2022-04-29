Экономист назвал последствия сокращения поставок российского газа в Европу Экономист Надоршин: потери России от сокращения поставок газа в Европу станут заметны в будущем

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Главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин сообщил в беседе с NEWS.ru, что в случае снижения потребления российского газа в Европе о полном прекращении поставок речи не идёт, однако и перенаправить невостребованные объёмы поставок в другие страны быстро, целиком и полностью не получится. Потери же России от такого шага будут заметны в долгосрочной перспективе, так как объёмы поставок так или иначе будут снижаться.

За счёт высоких цен может показаться, что [мы] не потеряли ничего, но на самом деле потери будут, просто они будут более заметны на длинном интервале. Чем больше будет проходить времени, тем больше будут потери. Самое неприятное, что они, в отличие от многих других ресурсов, будут безвозвратными, потому что газ, который течёт по трубам, быстро никуда не перенаправить, а в ряде случаев <...> вообще никуда не перенаправить, — пояснил Надоршин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджет России выдержит снижение потребления российского газа в странах Европы, а европейцы не смогут быстро от него отказаться. Глава ведомства подчеркнул, что Россия пытается диверсифицировать транспортировку энергоресурсов в страны Востока, балансирует бюджет с учётом изменения ситуации и рассчитывает на увеличение объёмов поставок по другим направлениям.