Аналитик заявил, что ЕС может не успеть ввести новые санкции против России Аналитик Антонов: Евросоюз может не успеть ввести новые санкции против России

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Евросоюз может не успеть ввести новые санкции, так как в России приняты ответные меры против недружественных стран, сообщил руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете поставок недружественным странам продукции и сырья, объяснил аналитик в разговоре с EADaily.

Ждём разъяснения этого документа, в том числе какие страны и компании войдут в список подсанкционных и когда ответные российские меры начнут действовать. Пока из текста документа складывается впечатление, что Россия прекратит поставки всего сырья в ЕС, США и Великобританию, — сказал Антонов.

Он отметил, что такое развитие событий неблагоприятно для акций российских экспортёров, доля которых преобладает в индексе МосБиржи.

Антонов также предположил, что власти знают, куда экспортировать высвобожденное сырьё. Но «Газпрому» в случае остановки экспорта газа в Европу в ближайшие годы трудно будет найти других покупателей, считает он.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила подробности шестого пакета антироссийских санкций ЕС. Они предполагают отказ от закупок российской нефти в течение полугода, а прекращение импорта нефтепродуктов — к концу года.