WSJ: шестой пакет санкций ЕС предполагает отказ от нефти из РФ за полгода

Фото Philipp von Ditfurth/dpa

Газета Wall Street Journal сообщила подробности шестого пакет антироссийских санкций ЕС. Они предполагают отказ от закупок российской нефти в течение полугода, прекращение импорта нефтепродуктов — к концу года, пишет издание.

Центральным элементом пакета является предложение о том, чтобы страны-члены блока прекратили импортировать российскую сырую нефть в течение шести месяцев и не закупали больше российских нефтепродуктов к концу этого года, — говорится в публикации.

Предполагается, что Словакия и Венгрия получат 20 месяцев на отказ от импорта российской нефти. На такие же льготы претендуют ещё две страны — это Чехия и Болгария. Для утверждения санкций необходимо согласие всех стран — членов ЕС. Представители стран союза планируют обсудить шестой пакет санкций в среду, 4 мая, и могут принять решение уже на этой неделе.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Новый пакет антироссийских санкций будет включать в себя ограничения на импорт российской нефти. Он отметил, что в шестой пакет санкций также будет входить отключение от SWIFT новых банков и санкции «за дезинформацию».