НАТО: Альянс продолжит расширение, несмотря на договор в Россией Представитель НАТО Бауэр заявил, что договор с Россией не помешает расширению Альянса

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Основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года не станет камнем преткновения для расширения военного присутствия Альянса на востоке Европы, приводит Financial Times слова председателя военного комитета блока Роба Бауэра. Он также подчеркнул, что пытался связаться с главой Генштаба Вооружённых сил России Валерием Герасимовым, однако ему не удалось это сделать.

Акт НАТО — Россия всё ещё здесь. Но его содержание не будет сдерживать нас при реализации наших планов <...>. На данный момент общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем [соглашение], но оно не остановит нас от необходимых с нашей стороны действий, — сказал Бауэр.

Основополагающий акт Россия — НАТО был подписан в 1997 году. Согласно соглашению, Москва и Альянс перестают воспринимать друг друга как противоборствующие стороны и отказываются от размещения у территориальных границ друг друга серьёзные скопления вооружённых сил.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Лондон подготовил новый пакет военной помощи Киеву на сумму в £300 млн ($375 млн). Выступая по видеосвязи перед депутатами Верховной рады, он заверил, что Великобритания и её союзники продолжат помогать Украине оружием. Кроме того, Великобритания отправит на Украину ракеты Brimstone, противокорабельные ракетные системы и бронемашины для эвакуации людей.