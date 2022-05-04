Шойгу пообещал уничтожать транспорт НАТО с оружием для ВСУ

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Прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться, заявил на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит РИА Новости, вооружённые силы продолжат выполнять все задачи, поставленные верховным главнокомандующим российских войск.

Любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооружённых сил, рассматривается нами как законная цель для поражения, — сказал Шойгу.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Лондон подготовил новый пакет военной помощи Киеву на сумму 300 млн фунтов стерлингов ($375 млн). Выступая по видеосвязи перед депутатами Верховной рады, он заверил, что Великобритания и её союзники продолжат помогать Украине оружием. По словам Джонсона, украинские военные получат тысячи приборов ночного видения, радары и беспилотники большой грузоподъёмности. Кроме того, Великобритания отправит на Украину ракеты Brimstone, противокорабельные ракетные системы и бронемашины для эвакуации людей.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал военными преступниками лидеров стран, которые поставляют оружие Украине, и заявил, что они должны быть привлечены к ответственности. Парламентарий отметил, что из-за них народы европейских стран могут быть втянуты в «большие проблемы».