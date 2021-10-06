Песков назвал призыв США выслать дипломатов РФ «эмоциональным требованием»

Призыв американских сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов носит эмоциональный характер. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее американцы выразили недовольство в связи с тем, что на их территории находятся более 400 российских дипломатов, а у США в России — около 100 американских сотрудников дипмиссии.

Чтобы выслать столько дипломатов, их сначала нужно иметь в таком количестве, это первое. Во-вторых, это скорее эмоциональные требования. Они, по всей видимости, даже не знают, сколько российских дипломатов там работает, — сказал Песков.

Как отметил представитель Кремля, подобная политика США в отношении России приводит к страданиям двух народов. Он назвал поведение американцев действиями, которые «ни к чему хорошему не привели». Однако Вашингтон на протяжении нескольких лет продолжает вести курс на «полное сворачивание отношений» с Россией.

Ранее данную ситуацию прокомментировали в МИД России. Отмечается, что такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет. По словам представителей МИД, кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них.