Песков рассказал, чем Путин отличается от Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил отличия российского и американского лидеров. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, президент США Джо Байден менее самостоятелен в принятии решений, чем Владимир Путин. Так, первый имеет определённое обременение в виде других ветвей власти и мнения политистеблишмента.

Представитель Кремля также заявил, что президент России «когда что-то говорит, он это и имеет в виду». Это, по его словам, порой создаёт трудности во взаимоотношениях с американской стороной.

Президент США, к сожалению, не может сказать: нам нужно выстраивать добрые отношения с Российской Федерацией. И максимум, что мы слышим, — то, что мы будем говорить с русскими там, где посчитаем необходимым, а главное — мы их накажем, если что, — отметил Песков.

Ранее Песков, оценивая саммит Россия — США, который прошёл в Женеве, заявил, что на этом мероприятии «доминировал конструктивизм», однако он не может сразу поменять положение дел.