«Доминировал конструктивизм»: Песков оценил саммит Россия — США

Представитель Кремля Дмитрий Песков, оценивая саммит Россия — США, который прошёл в Женеве, заявил, что на этом мероприятии «доминировал конструктивизм», однако он не может сразу поменять положение дел.

Конструктивизм всё-таки доминировал в Женеве. Может ли этот конструктивизм сразу поменять реальное положение дел? К сожалению, нет, — отметил пресс-секретарь президента РФ в студии программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, это был не диалог единомышленников, а тех, кто имеет диаметрально противоположные позиции. Кроме того, он отметил реакцию других государств на саммит Россия — США.

Первое, это есть, конечно, очень сильная инерционность в межгосударственных делах. Тем более что много государств ведомые, менее суверенные, и поэтому доведение до них этой атмосферы, конечно, потребует времени, — подчеркнул Песков.

Саммит лидеров России и США прошёл в Женеве 16 июня. Стороны провели переговоры в узком составе, а после перерыва встреча продолжилась в расширенном формате.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах с главой Белого дома Джо Байденом они договорились о возвращении послов двух стран на места своей работы — в Москву и Вашингтон.