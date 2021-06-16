Путин договорился с Байденом о возвращении послов

https://static.news.ru/photo/179f6086-cebf-11eb-88de-96000091f725_660.jpg Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден (слева) во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на переговорах с главой Белого дома Джо Байденом они договорились о возвращении послов двух стран на места своей работы — в Москву и Вашингтон, передаёт ТАСС.

Что касается возвращения послов в места своей работы <...>, мы договорились о том, что этот вопрос решён, — сказал российский лидер журналистам по итогам саммита РФ — США в Женеве.

Он пояснил, что послы «возвращаются к месту своей службы». При этом конкретные сроки их возвращения являются техническим вопросом, добавил Путин.

Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что во время встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом никаких соглашений заключаться не будет, кроме возвращения послов и дипломатической собственности. По мнению эксперта, если будут какие-то серьёзные предложения, то стороны обсудят Украину. Самым большим прорывом, если он произойдёт, станет согласие на то, чтобы определить формат постоянно идущих переговоров о стратегической стабильности и выходе на СНВ-4.

Брутер также считает, что по итогам женевского саммита отношения между США и Россией вряд ли изменятся в лучшую сторону.

Саммит лидеров России и США прошёл в Женеве 16 июня. Стороны провели переговоры в узком составе, а после перерыва встреча продолжилась в расширенном формате. После саммита запланированы пресс-конференции Путина и Байдена, политики не планируют подписывать какие-либо документы.

NEWS.ru ведёт текстовую трансляцию пресс-конференции Путина.