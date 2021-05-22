Песков назвал главную цель встречи Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/55bbf02e-bbbd-11eb-94da-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Владимиром Путиным и его коллегой из США Джо Байденом важны для вывода двусторонних отношений из того печального положения, в котором они находятся. Об этом он сообщил в интервью на телеканале «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

По словам Пескова, выбор конкретного места для проведения переговоров президентов России и США — техническое решение.

Главное — факт самой встречи, ибо именно это достаточно важно для наших двусторонних отношений, их вывода из того печального положения, в котором они находятся, — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что глава МИД РФ Сергей Лавров подробно доложил президенту результаты переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном. По его словам, Путин будет принимать решение по поводу переговоров с Байденом.

Ранее сообщалось, что глава российского государства чаще всего звонит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Больше всего звонков в период с 7 мая 2020 года по 7 мая 2021-го от Путина поступило турецкому лидеру.

Ранее издание «Коммерсант» сообщило со ссылкой на свои источники, что саммит России и США может состояться в Швейцарии. Отмечалось, что окончательное решение о дате и месте проведения встречи будет зависеть от общения Лаврова и Блинкена.