Названо возможное место встречи Путина и Байдена в Европе

Глава Белого дома Джо Байден и российский лидер Владимир Путин могут встретиться в Швейцарии. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в госорганах.
Решение о месте и дате проведения саммита
Переговоры могут способствовать развитию отношений между Россией и США, но существует риск того, что Вашингтон будет использовать саммит для публичных нравоучений.
Лавров и Блинкен встретятся в ходе заседания Арктического совета, где обсудят вопросы двусторонних отношений, а также саммит между лидерами России и США. Министры иностранных дел обеих стран
Между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом пока нет договорённости относительно встречи. Об этом ранее заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.