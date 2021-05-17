Названо возможное место встречи Путина и Байдена в Европе

https://static.news.ru/photo/560486ec-b72e-11eb-82ad-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Белого дома Джо Байден и российский лидер Владимир Путин могут встретиться в Швейцарии. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в госорганах.

Решение о месте и дате проведения саммита зависит от итогов переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которые должны пройти в конце мая. Источники отмечают, что со стороны Москвы нет однозначного ответа на встречу двух лидеров, но если российская сторона даст своё согласие, то встреча с большой вероятностью пройдёт в Швейцарии.

Переговоры могут способствовать развитию отношений между Россией и США, но существует риск того, что Вашингтон будет использовать саммит для публичных нравоучений.

Лавров и Блинкен встретятся в ходе заседания Арктического совета, где обсудят вопросы двусторонних отношений, а также саммит между лидерами России и США. Министры иностранных дел обеих стран поговорят о возможных точках дальнейшей совместной работы, но только в тех сферах, которые представляют взаимный интерес. Например, в Госдепе упомянули об иранской ядерной проблеме, ситуации с Северной Кореей и климатическом вопросе.

Между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом пока нет договорённости относительно встречи. Об этом ранее заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.