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Названо возможное место встречи Путина и Байдена в Европе

19:26, 17 мая 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Белого дома Джо Байден и российский лидер Владимир Путин могут встретиться в Швейцарии. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в госорганах.

Решение о месте и дате проведения саммита зависит от итогов переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которые должны пройти в конце мая. Источники отмечают, что со стороны Москвы нет однозначного ответа на встречу двух лидеров, но если российская сторона даст своё согласие, то встреча с большой вероятностью пройдёт в Швейцарии.

Переговоры могут способствовать развитию отношений между Россией и США, но существует риск того, что Вашингтон будет использовать саммит для публичных нравоучений.

Лавров и Блинкен встретятся в ходе заседания Арктического совета, где обсудят вопросы двусторонних отношений, а также саммит между лидерами России и США. Министры иностранных дел обеих стран поговорят о возможных точках дальнейшей совместной работы, но только в тех сферах, которые представляют взаимный интерес. Например, в Госдепе упомянули об иранской ядерной проблеме, ситуации с Северной Кореей и климатическом вопросе.

Между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом пока нет договорённости относительно встречи. Об этом ранее заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

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