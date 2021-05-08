Стало известно, кому Путин звонит чаще всего

https://static.news.ru/photo/48fd283a-b02d-11eb-92a2-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин чаще всего звонит президенту Турции Реджепу Эрдогану. Больше всего звонков в период с 7 мая 2020 года по 7 мая 2021 года от российского лидера поступило турецкому, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование аналитиков.

Путин позвонил Эрдогану за указанный период 14 раз, президент Турции стал абсолютным лидером по общению с президентом России, приводит данные исследования издание. В целом российский лидер стал чаще звонить в страны Ближнего Востока. А вот частота звонков в страны СНГ заметно сократилась.

Согласно данным исследования, Путин стал намного реже звонить в США. Всего же российский президент за год провёл 175 телефонных переговоров.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, рейтинг российского президента вырос за последнее время. А после звонка Путина Байдену в России резко снизился курс доллара.

Как сообщалось ранее, президенту России Владимиру Путину позвонил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Стороны выразили солидарность в вопросе продолжения совместной работы на энергорынках, в том числе в формате ОПЕК+.