Российский президент Владимир Путин пока не получал поздравлений с днём рождения от президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он допустил, что послания могли попросту запоздать и, возможно, поступят позже.

До конца дня я не видел среди поступивших посланий каких-либо посланий от Трампа и Зеленского. Но или их нет, или они могут поступить позже — здесь я в данном случае точно не знаю, потому что иногда просто по дипломатическим каналам может поступать с задержкой, — цитирует его РИА Новости .