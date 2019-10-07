https://static.news.ru/photo/cb9963fc-e8c5-11e9-a2d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Отношения Киргизии и России значительно укрепились и стали более тесными. Об этом говорится в поздравительной телеграмме киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова, которую он направил президенту РФ Владимиру Путину по случаю его дня рождения.

В обращении главы Киргизии говорится, что благодаря личному вниманию Путина отношения между странами вышли на качественно новый уровень. Жээнбеков отметил, что «многовековые узы дружбы и единая история» двух государств послужат основой для дальнейшего партнёрства.

Он также пожелал Путину «крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», сообщает пресс-служба Кремля.

В понедельник, 7 октября, Владимиру Путину исполняется 67 лет. Ранее официальный представитель президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства отметит день рождения «на природе, в кругу родных и близких», писал News.ru.