Отношения Киргизии и России значительно укрепились и стали более тесными. Об этом говорится в поздравительной телеграмме киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова, которую он направил президенту РФ Владимиру Путину по случаю его дня рождения.
В обращении главы Киргизии говорится, что благодаря личному вниманию Путина отношения между странами вышли на качественно новый уровень. Жээнбеков отметил, что «многовековые узы дружбы и единая история» двух государств послужат основой для дальнейшего партнёрства.
Он также пожелал Путину «крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», сообщает пресс-служба Кремля.
В понедельник, 7 октября, Владимиру Путину исполняется 67 лет. Ранее официальный представитель президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства отметит день рождения «на природе, в кругу родных и близких», писал News.ru.
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