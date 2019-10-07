https://static.news.ru/photo/249128ec-e8de-11e9-a0b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения и пожелал ему новых достижений на благо страны.

Убежден, что его опыт, энергия и силы будут и в дальнейшем направлены на достижение высоких целей развития и модернизации страны, повышения благосостояния российских граждан, усиления роли России на международной арене, — написал он в Facebook.

Молдавский лидер добавил, что верит в развитие и укрепление отношений между Кишинёвом и Москвой и выразил готовность «к дальнейшей совместной работе по насыщенной двусторонней программе».

Ранее News.ru писал, что Путина поздравил президент Белорусии Александр Лукашенко. Он пожелал российскому лидеру поддержки единомышленников и успехов в реализации намеченных планов.