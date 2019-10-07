Президент России Владимир Путин по праву принадлежит к числу мировых лидеров современности, а также пользуется большим авторитетом и влиянием на международной арене. Об этом сказано в поздравительной телеграмме белорусского лидера Александра Лукашенко, которую тот направил своему коллеге по случаю дня рождения.
Он пожелал крепкого здоровья, добра, поддержки единомышленников и успехов в реализации намеченных планов.
Ваши последовательные усилия, огромный труд и самоотдача лежат в основе значимых успехов, которых добилась Россия в построении мощной и независимой державы, — цитирует текст послания пресс-служба Лукашенко.
Он выразил убеждённость, что углубление интеграции в рамках Союзного государства двух стран, а также Евразийского экономического союза послужит дальнейшему экономическому развитию и росту благосостояния граждан. Этот процесс, помимо прочего, станет весомым вкладом в безопасность и стабильность на евразийском пространстве, отметил президент Белоруссии.
7 октября Владимиру Путину исполняется 67 лет. Как писал News.ru, ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что глава государства отметит день рождения на природе, в кругу родных и близких.