https://static.news.ru/photo/5e12abf2-e84f-11e9-bc7f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин провёл выходные в сибирской тайге. В понедельник, 7 октября, российский лидер отпразднует свой 67-й день рождения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин наслаждался природой и «осенней тайгой», передаёт Life . Песков пообещал, что Кремль скоро опубликует фотографии и видеоролики с отдыха президента.

5 октября свой день рождения отмечал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Как сообщал News.ru, Совет Федерации РФ в этот день вручил Кадырову почётную награду за развитие парламентаризма. Знак отличия главе региона передал председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.