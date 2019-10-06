Президент России Владимир Путин провёл выходные в сибирской тайге. В понедельник, 7 октября, российский лидер отпразднует свой 67-й день рождения.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин наслаждался природой и «осенней тайгой», передаёт
5 октября свой день рождения отмечал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Как сообщал News.ru, Совет Федерации РФ в этот день вручил Кадырову почётную награду за развитие парламентаризма. Знак отличия главе региона передал председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
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