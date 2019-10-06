https://static.news.ru/photo/dfc3949e-e828-11e9-b7db-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в день своего 43-летия 5 октября получил почётную награду Совета Федерации за заслуги в развитии парламентаризма. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы регионального правительства.

Награду накануне вручил председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. В Грозном 4 октября праздновался День города.

Позвольте мне выполнить почётное и очень ответственное поручение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и огласить решение Совета Федерации. За большой вклад в государственное строительство и совершенствование законодательства Чеченской Республики наградить почётным знаком СФ ФС России за заслуги в развитии парламентаризма главу Чеченской Республики Кадырова Рамзана Ахматовича, — приводит слова Тимченко РИА Новости.

Также председатель СФ подчеркнул, что за последние 10–15 лет чеченский народ во главе с Кадыровым совершил «героический подвиг», в результате которого разрушенный город (Грозный) превратился в «город-сказку».

Ранее News.ru писал, что в Грозном завершился юбилейный, сотый турнир крупнейшей российской компании, проводящей бои ММА Absolute Championship Akhmat. В главном бою вечера чемпион ACA в полулёгком весе Салман Жамалдаев (17-2) уступил свой титул бразильцу Фелипе Фроесу (18-4-1).

Турнир посетил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, отметивший свой 43-й день рождения.