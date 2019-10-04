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В Грозном завершился юбилейный сотый турнир крупнейшей российской компании, проводящей бои ММА Absolute Championship Akhmat. В главном бою вечера чемпион ACA в полулёгком весе Салман Жамалдаев (17-2) уступил свой титул бразильцу Фелипе Фроесу (18-4-1).

Два года назад эти соперники уже оспаривали титул чемпиона лиги «Ахмат» и тогда Жамалдаев взял верх лишь раздельным решением судей. Бразилец выиграл два последних поединка и заслужил право на реванш. Фроес агрессивно начал первый раунд и нанёс сопернику сильное рассечение ударом коленом, а россиянин ответил переводом в партер. Жамалдаев со второго раунда перехватил инициативу в стойке, но бразилец и вторым номером доставлял ему немало проблем.

Решающими в столь близком бою должны были стать чемпионские раунды. Жамалдаев безуспешно пытался перевести бой в партер, Фроес опасно бил коленями на встречу и оставался свежее до финального гонга, пытаясь провести болевой приём на ногу. Во втором бою судьи отдали предпочтение бразильцу, который и стал новым чемпионм ACA в полулёгком весе.

В соглавном бою вечера ветеран UFC Магомед Бибулатов победил бразильца Жосиела Силву. Чеченский боец наилегчайшего веса владел преимуществом в обмене ударами, а во втором раунде нокаутировал соперника лоу-киком в колено. Турнир посетил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, отметивший свой 43-й день рождения.

Как сообщал News.ru, глава Bellator Скотт Кокер назвал возможных участников первого турнира в России с участием Фёдора Емельяненко.