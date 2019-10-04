https://static.news.ru/photo/3c424b52-e6c1-11e9-afd2-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Емельяненко Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, кто из российских бойцов может выступить на первом турнире организации в России, который может стать прощальным для Фёдора Емельяненко.

Меня впечатлил Сергей Харитонов. У него потрясающая серия. Он может победить любого в любой день. Следим за ним, пока он на своём пути всех уничтожает. Многого ожидаем и от Виталия Минакова. Ему нужны ещё бои. Добавьте к ним Фёдора Емельяненко и Андрея Корешкова — вот и получается очень хороший список для турнира в России, — приводит слова Кокера RT .

Ранее Кокер говорил, что до завершения карьеры Емельяненко проведёт один бой в Японии, один в США и заключительный в России. Японский бой Последнего Императора ожидается в канун Нового года на совместном турнире Bellator и RIZIN.

Как сообщал News.ru, боец ММА Максим Новосёлов поборолся с медведем в рамках подготовки к бою с Дмитрием Смоляковым, который пройдёт в Москве 12 декабря.