Песков: на Украине действует множество военно-националистических групп

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на украинской территории в данный момент находится большое количество военно-националистических формирований, передаёт РИА Новости. По словам пресс-секретаря российского лидера, именно эти группировки восемь лет назад начали обстреливать мирных жителей на юго-востоке Украины.

Там действуют разные военные соединения националистического характера: бандеровцы, просто националисты, батальоны и так далее. Конечно, нужно от них избавиться. Они настоящие неонацисты. Это те самые люди, которые в 2014 году — восемь лет назад начали просто убивать своих людей, которые начали обстреливать, застреливать, пытать людей на юго-востоке Украины, — сказал он.

Песков ранее сообщил, что российская делегация в среду, 2 марта, ближе к вечеру будет ждать украинскую сторону на месте переговоров. Он отметил, что её вновь возглавит помощник президента Владимир Мединский. Официальный представитель Кремля не стал заранее называть место проведения переговоров.

В понедельник, 28 февраля, состоялась первая встреча представителей России и Украины. Делегацию РФ возглавил Мединский. Он сообщил, что российская и украинская стороны нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.