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Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко

13:46, 08 апреля 2022
Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин в скором времени планирует встретиться с белорусским лидером Александром Лукашенко, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в Кремле своевременно сообщат о том, когда и где эта встреча состоится.

Действительно, такая встреча планируется, она будет скоро. Мы своевременно сообщим, где и как она состоится,сказал Песков.

В начале апреля Лукашенко на заседании Совета безопасности анонсировал встречу с Владимиром Путиным. Он отметил, что мероприятие произойдёт в ближайшее время, однако точных сроков белорусский лидер не назвал.

В последний раз президенты России и Белоруссии встречались 11 марта. Тогда переговоры продлились пять часов. Главы государств в ходе беседы обсуждали актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкций, а также ситуацию на Украине.

Во время переговоров Лукашенко сообщил российскому лидеру о готовившемся нападении на Белоруссию и привёз для подтверждения карту, раскрывающую планы нападения на белорусскую территорию. 

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