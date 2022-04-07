Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин в скором времени планирует встретиться с белорусским лидером Александром Лукашенко, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в Кремле своевременно сообщат о том, когда и где эта встреча состоится.

Действительно, такая встреча планируется, она будет скоро. Мы своевременно сообщим, где и как она состоится, — сказал Песков.

В начале апреля Лукашенко на заседании Совета безопасности анонсировал встречу с Владимиром Путиным. Он отметил, что мероприятие произойдёт в ближайшее время, однако точных сроков белорусский лидер не назвал.

В последний раз президенты России и Белоруссии встречались 11 марта. Тогда переговоры продлились пять часов. Главы государств в ходе беседы обсуждали актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкций, а также ситуацию на Украине.

Во время переговоров Лукашенко сообщил российскому лидеру о готовившемся нападении на Белоруссию и привёз для подтверждения карту, раскрывающую планы нападения на белорусскую территорию.