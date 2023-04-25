Первый секретарь посольства Молдавии будет выслан из России ТАСС: первый секретарь посольства Молдавии в России Маня объявлен персоной нон грата

Фото: АГН «Москва»

Табличка на здании посольства Молдавии

Первый секретарь посольства Молдавии в России Валериу Маня объявлен персоной нон грата и должен будет покинуть страну, сообщил ТАСС источник в молдавских дипломатических кругах. МИД РФ ранее сообщил о решении выслать из страны сотрудника посольства Молдавии, которое было принято в качестве зеркальной меры на высылку российского дипломата из Кишинева.

Персоной нон грата в РФ объявлен Валериу Маня, — сообщил молдавский источник.

25 апреля в МИД России был вызван посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий, которому была вручена соответствующая нота. Молдавского посла также уведомили, что ряду официальных лиц республики будет закрыт въезд в Россию в связи с регулярными антироссийскими высказываниями, а также из-за присоединения властей Молдавии к санкциям Евросоюза в отношении россиян.

19 апреля в МИД Молдавии сообщили об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства России в Кишиневе. В МИД РФ назвали это «ничем не мотивированным решением». Посол России Олег Васнецов после посещения МИД Молдавии сообщил, что не получил внятного объяснения о причинах высылки дипломата.

Ранее молдавские власти решили заблокировать на территории страны сайты двух российских СМИ. В Службе информации и безопасности Молдавии сообщили, что доступ к ресурсам ограничили из-за распространения ложных данных, затрагивающих сферу безопасности.