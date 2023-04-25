Россия закроет въезд ряду официальных лиц Молдавии МИД: Россия закроет въезд ряду официальных лиц Молдавии за антироссийские заявления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии и закрывает въезд некоторым официальным лицам республики за антироссийские заявления и присоединение к санкционной политике Евросоюза в отношении России, говорится на сайте МИД РФ. Главе молдавского диппредставительства в Москве Лилиану Дарию вручена соответствующая нота.

Главе молдавской дипмиссии сообщено о решении закрыть въезд в РФ ряду официальных лиц Республики Молдова в ответ на их регулярные антироссийские заявления, а также присоединение Кишинева к санкционным спискам Евросоюза, — говорится в сообщении.

17 апреля глава Татарстана Рустам Минниханов по прилете в Кишинев сообщил, что его отказались пустить в страну. Он собирался принять участие в конгрессе «Дружба народов — 2023» в Гагаузии, куда был приглашен представителями автономии и молдавского парламента, недавно посещавшими Татарстан. Минниханов утверждал, что руководство страны объявило его «нежелательным лицом», но власти Молдавии вскоре опровергли это, объяснив отказ во въезде «вмешательством во внутренние дела страны».

Позже представитель МИД Молдавии Филип Кожокару объявил, что из-за инцидента с Миннихановым сотрудника посольства России вышлют из страны, а еще двоих российских дипломатов лишили специального допуска в аэропорт.