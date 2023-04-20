В Молдавии заблокируют сайты некоторых российских СМИ В Молдавии заблокируют сайты «Политнавигатора» и информационного агентства Newsfront

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии распорядилась заблокировать сайты двух российских СМИ — «Политнавигатора» и информационного агентства Newsfront. На сайте ведомства указано, что эти средства массовой информации «пропагандируют ложную информацию в сфере, затрагивающей национальную безопасность».

Приказ с требованием немедленно заблокировать ресурсы был направлен поставщикам сетевых и электронных услуг связи.

В середине марта под предлогом борьбы с дезинформацией ведомство поручило заблокировать ресурсы агентства Sputnik.

Напомним, что 17 апреля главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдавию, когда он прилетел в страну для участия в конгрессе «Дружба народов — 2023» в Гагаузии, куда его пригласили представители автономии и молдавские депутаты. Минниханов утверждал, что руководство страны объявило его «нежелательным лицом», но власти Молдавии вскоре опровергли это, объяснив отказ во въезде «вмешательством во внутренние дела страны».

Позже представитель МИД Молдавии Филип Кожокару объявил, что сотрудника посольства России вышлют из страны, а еще двоих российских дипломатов лишили специального допуска в аэропорт.